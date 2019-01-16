''Ужас! Больше нечего сказать'': эротическое фото Каменских поссорило пользователей сети

Украинская поп-артистка Настя Каменских (NK) показала новый пикантный снимок из отдыха, где показала свою оголенную "пятую точку".

Звезда в настоящее время отдыхает на одном из элитных курортов Мексики, откуда показывает фанам пикантные кадры. На этот раз Настя сфотографировалась лежа у бассейна в откровенном бикини. Снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Смелое изображение вызвало ажиотаж в сети, спровоцировав жаркие споры среди фанатов Насти. Так, многие из них похвалили Каменских за аппетитную фигуру и естественную красоту, в то время, как другие подчеркнули:поп-дива слишком часто раздевается перед камерами.

"Задолбала уже со своей ж*пой. Больше нечего показать? Ужас, ничего не могу сказать!" – разгневались фолловеры певицы.

"Настя, ты супер! Так и продолжай. Очень красивое тело. Что вам не нравится? Завидуйте молча!" – встали на защиту другие поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Каменских вызвала фурор пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала свою фигуру.

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