''Увидимся летом'': Джаред Лето поговорил с украинкой и заинтриговал фанатов

Популярный голливудский актер и рок-музыкант, фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время видеочата на своей странице в Instagram пообщался с украинкой. Артист поинтересовался погодой и анонсировал свое выступление в Киеве.

Прямой эфир был посвящен концертной деятельности бэнда и выступлению в Хорватии в августе. Видео поклонники артиста опубликовали на YouTube.

YouTube

Женщина рассказала, что ее дочка является большой поклонницей артиста. Лето выразил благодарность и передал привет ее дочери.

"Увидимся летом в Украине!", — сказал музыкант. Он добавил, что его выступление состоится в июле.

Отметим, что группа 30 Seconds to Mars выступит 17 июля в Киеве в рамках фестиваля UPark. Цены на билеты стартуют от 1499 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группа Thirty Seconds to Mars отыграла в Киеве концерт в апреле 2018 года. Во время выступления Иван Дорн спел вместе с Джаредом Лето на концерте в Киеве.

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