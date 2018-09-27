''Уверена, это случится'': Лорак объявила о возвращении в Украину

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет проживает и работает в России, раскрыла планы по возвращению в Украину.

Как отметила артистка в интервью "КП в Украине", сегодня она работает над вопросом проведения масштабного шоу в Украине, что, как заверила Лорак, ей и ее команде удастся осуществить.

Фото: segodnya.ua

"Не просто собираюсь (приехать с шоу в Украину. - Ред.), я уверена, что это случится. С нетерпением жду и мечтаю о встрече с моим родным зрителем, о встрече с теми, кто такое количество времени со мной душой и сердцем", - заявила она.

В Украине артистка намерена представить масштабное шоу DIVA, премьера которого состоялась в Минске (Беларусь) и Москве. Что правда, позже в сети появились слухи, что концертная программа рекордных масштабов привела Лорак к убыткам и миллионным долгам.

"Шоу DIVA увидят в Украине в таком масштабном варианте, который был на премьере в Минске. Мы работаем над этим вопросом, и думаю, что в 2019 году мы осуществим нашу заветную и долгожданную встречу", - добавила скандальная звезда.

Напомним, 27 сентября Ани Лорак отмечает свое 40-летие. Муж артистки, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который ранее публично изменил ей с молодой киевской "мажоркой", поздравил звезду с днем рождения, сделав трогательное признание.

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