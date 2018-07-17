"Устал от этой песни": всемирно известный певец завершил карьеру

Легендарный итальянский певец Робертино Лоретти заявил, что завершает свою музыкальную карьеру, так как устал петь.

Так, всемирно известный баритон, который прославился еще в 60-х годах, будучи ребенком, рассказал, что отправляется в последнее турне осенью 2018 года, пишут Dni.Ru.

Лоретти прославился исполнением песен "Sole mio" и "Jamaica", благодаря чему его имя прогремело на весь мир, а музыкальные критики дали ему прозвище "золотой мальчик". Сегодня ему уже 71 год.

Робертино Лоретти Еrikaentertainment.com

В статусе мэтра Робертино Лоретти приехал на международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", где стал членом жюри конкурса исполнителей эстрадной песни.

Итальянский певец признался, что решил завершить музыкальную карьеру – осенью отправляется в прощальный тур, чтобы поклониться поклонникам, которые любили его все эти годы.

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"Я выступаю с 6 лет, дал 850 концертов по всему миру и просто устал. К тому же здоровье сегодня меня часто подводит – был инсульт, отнялись ноги. Голос, слава Богу, остался. Но, скажу вам честно, уходя на пенсию, больше всего хочу отдохнуть от песни "Jamaica". Все эти годы от меня ждут только ее, и это ужасно, потому что я давно не тот мальчик, который пел ее в далеком 63-м", - посетовал Лоретти.

Робертино Лоретти в детстве Кulturologia.ru

Лоретти подчеркнул, что на пенсии не будет скучать.

"У меня есть обширный немузыкальный бизнес – я занимаюсь продюсированием, открыл свой магазин продовольственных товаров и джелатерию (кафе-мороженое), есть пекарня по производству пирожных. Словом, есть чем заниматься", – рассказал артист, и добавил, что также очень хочет стать преподавателем по вокалу.

"Мне хочется передать свои знания молодым, рассказать секреты, научить их владеть голосовым аппаратом, подавать себя", - подытожил Робертино.

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