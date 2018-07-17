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"Устал от этой песни": всемирно известный певец завершил карьеру

2.4тЧитать новость на украинском

Легендарный итальянский певец Робертино Лоретти заявил, что завершает свою музыкальную карьеру, так как устал петь.

Так, всемирно известный баритон, который прославился еще в 60-х годах, будучи ребенком, рассказал, что отправляется в последнее турне осенью 2018 года, пишут Dni.Ru.

Лоретти прославился исполнением песен "Sole mio" и "Jamaica", благодаря чему его имя прогремело на весь мир, а музыкальные критики дали ему прозвище "золотой мальчик". Сегодня ему уже 71 год.

Робертино Лоретти

Еrikaentertainment.com

В статусе мэтра Робертино Лоретти приехал на международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", где стал членом жюри конкурса исполнителей эстрадной песни.

Итальянский певец признался, что решил завершить музыкальную карьеру – осенью отправляется в прощальный тур, чтобы поклониться поклонникам, которые любили его все эти годы.

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"Я выступаю с 6 лет, дал 850 концертов по всему миру и просто устал. К тому же здоровье сегодня меня часто подводит – был инсульт, отнялись ноги. Голос, слава Богу, остался. Но, скажу вам честно, уходя на пенсию, больше всего хочу отдохнуть от песни "Jamaica". Все эти годы от меня ждут только ее, и это ужасно, потому что я давно не тот мальчик, который пел ее в далеком 63-м", - посетовал Лоретти.

Робертино Лоретти в детстве

Кulturologia.ru

Лоретти подчеркнул, что на пенсии не будет скучать.

"У меня есть обширный немузыкальный бизнес – я занимаюсь продюсированием, открыл свой магазин продовольственных товаров и джелатерию (кафе-мороженое), есть пекарня по производству пирожных. Словом, есть чем заниматься", – рассказал артист, и добавил, что также очень хочет стать преподавателем по вокалу.

"Мне хочется передать свои знания молодым, рассказать секреты, научить их владеть голосовым аппаратом, подавать себя", - подытожил Робертино.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский артист Андрей Данилко, который завоевал популярность благодаря образу колоритной Верки Сердючки, заявил о завершении карьеры.

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