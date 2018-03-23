Успенскую высадили из самолета: подробности скандала

Известная певица, российская "королева шансона" Любовь Успенская, которая ранее устроила потасовку в самолете и была снята с рейса, прокомментировала инцидент.

Накануне Успенская не смогла вылететь из Москвы в Омск, так как устроила на борту самолета скандал из-за своей собаки. Артистка обвинила экипаж, который обслуживал рейс в нетактичном и некорректном поведении. При этом свою вину она отрицает, пишет РЕН.ТВ.

Певица рассказала, что стюардесса бизнес-класса вела себя неподобающий образом: она пожаловалась на Успенскую командиру экипажа, сказав, что та ее толкнула и оскорбила. В результате капитан отказался лететь с певицей на борту.

Любовь Успенская Cosmopolitan

"Нам стюардесса перегородила дорогу, сказала, что мою собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса, она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете. Приехала полиция, мы вышли из самолета, слава богу, был другой самолет, они нам срывали концерт", - прокомментировала Успенская ситуацию.

Помимо этого, журналисты обратились за комментариями к концертному директору певицы, который ответил им в достаточно грубой форме.

"Слушайте, дайте нам наконец поспать и отдохнуть. Нам вечером в Омске концерт работать!" - процитировала директора Успенской "Комсомольская правда".

Отметим, певице в итоге все же удалось вылететь из Москвы в Омск следующим рейсом.

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