''Ушла покорять небеса...'' Звезда ''Дизель Шоу'' растрогала сеть новым роликом с Поплавской

Звезда юмористического проекта "Дизель шоу", актриса Виктория Булитко растрогала пользователей сети, показав видео с погибшей в ДТП артисткой Мариной Поплавской.

Так, на ролике Виктория и Марина находятся в гримерке и шутят по поводу селфи. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Булитко.

"Какой же ты Позитивчик, наша любимая Марина Поплавская. Продолжаем видео-истории", - написала Виктория.

Поклонники были растроганы постом актрисы "Дизеля" и оставили множество комментариев с высказываниями о том, что Поплавская всегда останется живой в их сердцах.

"Боже, так мило и грустно... Она не умерла, а ушла покорять небеса", - отметили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды известного юмористического проекта ''Дизель Шоу'' запустили в сети трогательный флешмоб в честь погибшей в ДТП коллеги Марины Поплавской. Так, актеры ежедневно показывают поклонникам в сети эксклюзивные кадры с актрисой. Таким образом артисты хотят сохранить память о Поплавской, как о веселом, жизнерадостном и искреннем человеке, а также талантливой актрисе.