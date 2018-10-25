Ушедший из ''Дизель Шоу'' актер рассказал о дальнейшей судьбе проекта после ДТП

Украинский юмористический проект "Дизель Шоу", участники которого недавно угодили в серьезное ДТП на трассе Киев – Львов, утратив коллегу, актрису Марину Поплавскую, не распадется и со временем продолжит работу.

Об этом на личной странице в Instagram сообщил юморист Олег Иваница, который днем ранее признался, что покинет "Дизель Шоу", так как не видит себя в нем после смерти коллеги (видео смотрите ниже).

Олеги Иваница Фото: ictv.ua

"Во-первых, спасибо всем огромное за поддержку и сочувствия, эти слова сейчас нужны и важны. Во-вторых, хочу развеять некоторые ваши переживания", – обратился на видео Иваница к подписчикам.

Ведь после сообщения об уходе из проекта, фолловеры артиста стали поговаривать о том, что его примеру последуют и другие коллеги, и это приведет к распаду команды и краху "Дизель Шоу".

"Первое: "Дизель Шоу" не распадется, не рассыпется и не разбежится. Оно будет существовать и будет продолжать вас радовать", – подчеркнул он.

Уделил внимание Иваница и тем, кто посчитал, что его решение об уходе огорчило бы Марину Поплавскую.

"Второе: чего хотела бы Марина. Я очень хорошо знал этого человека, и больше всего на свете она хотела, чтобы всем было хорошо, и чтобы все были счастливы. Если бы Мариночка знала, что мне будет комфортнее вне проекта, она бы первая сказала: "Иди с Богом и будь счастлив", – подытожил Иваница.

Напомним, что в субботу, 20 октября, участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.

В результате ДТП пострадали несколько участников юмористической команды и погибла актриса Марина Поплавская. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, основатель ''Дизель Шоу'' растрогал сеть прощальным письмом к Марине Поплавской.