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"Уровень – Леся Никитюк": украинская ТВ-звезда остро спародировала пошлый клип MARUV

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Украинская ТВ-звезда, ведущий Владимир Остапчук порадовал фанов забавной пародией на новый клип скандальной MARUV.

Остапчук спародировал новый хит Siren Song, с которым MARUV выступала на Национальном отборе на Евровидение-2019. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Остапчук высмеял эротичный ролик MARUV, воссоздав танцы в латексных нарядах, сцены в ванной и прочие пикантные моменты.

MARUV

MARUV

YouTube (скриншот видео)

"Я принимаю музыкальный вызов на песню MARUV #sirensong. Я верю, что каждый из вас должен увидеть наши Bang дебаты и оценить, что круче - оригинал или пародия", – написал под роликом в соцсети Владимир.

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Пользователи сети пришли в восторг от пародии Остапчука. Многие в комментариях написали о том, что Владимир обладает искрометным чувством юмора.

"Уровень английского – Леся Никитюк", – также посмеялись из фразы пользователи.

"Уровень – Леся Никитюк": украинская ТВ-звезда остро спародировала пошлый клип MARUV

"Уровень – Леся Никитюк": украинская ТВ-звезда остро спародировала пошлый клип MARUV

"Уровень – Леся Никитюк": украинская ТВ-звезда остро спародировала пошлый клип MARUV

Пародия на клип MARUV

Пародия на клип MARUV

YouTube

Пародия на клип MARUV

Пародия на клип MARUV

YouTube

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Пародия на клип MARUV

Пародия на клип MARUV

YouTube

Пародия на клип MARUV

Пародия на клип MARUV

YouTube

Пародия на клип MARUV

Пародия на клип MARUV

YouTube

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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Персоны
Владимир ОстапчукMARUV
Тег
шоу-бизнес
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