"Уровень – Леся Никитюк": украинская ТВ-звезда остро спародировала пошлый клип MARUV

Украинская ТВ-звезда, ведущий Владимир Остапчук порадовал фанов забавной пародией на новый клип скандальной MARUV.

Остапчук спародировал новый хит Siren Song, с которым MARUV выступала на Национальном отборе на Евровидение-2019. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Остапчук высмеял эротичный ролик MARUV, воссоздав танцы в латексных нарядах, сцены в ванной и прочие пикантные моменты.

MARUV YouTube (скриншот видео)

"Я принимаю музыкальный вызов на песню MARUV #sirensong. Я верю, что каждый из вас должен увидеть наши Bang дебаты и оценить, что круче - оригинал или пародия", – написал под роликом в соцсети Владимир.

Пользователи сети пришли в восторг от пародии Остапчука. Многие в комментариях написали о том, что Владимир обладает искрометным чувством юмора.

"Уровень английского – Леся Никитюк", – также посмеялись из фразы пользователи.

Пародия на клип MARUV YouTube

Пародия на клип MARUV YouTube

Пародия на клип MARUV YouTube

Пародия на клип MARUV YouTube

Пародия на клип MARUV YouTube

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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