''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в социальной сети странным постом, вызвав волну критики в свой адрес. Многие пользователи также предположили, что артистка ждет пополнения.

На странном снимке виден округлившийся живот Волочковой и мужские руки, которые обнимают ее за талию. При этом балерина дерзко подписала снимок и отметила, что ждет очередных догадок по поводу ее личной жизни. Фото опубликовано в Instagram.

"Вы будете очень удивлены, чьи это руки... Изучите браслеты, татуировку, пальчики, чтобы было легче производить расследования моей личной жизни", – написала Анастасия.

В комментариях под постом многие фолловеры звезды предположили, что Волочкова ожидает пополнения в семье.

"Ура! Какая неделя беременности?" – поинтересовались пользователи.

Другие же возмутились поведением балерины, отметив, что она попросту смешит публику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова публично заявила, что у нее появился любимый мужчина, но она не хочет раскрывать его имя.

Анастасия также удивила фанатов серией откровенных снимков с неизвестным молодым человеком. На фото она не показывала его лица, но при этом в постах в социальной сети называла любимым. Так, на одном из фото артистка и ее возлюбленный позировали обнаженными в кровати. На других фото она показала свои ноги, которые мужчина держит в руках, при этом весьма романтически подписав снимок.

Наибольший фурор произвела пошлая фотография звезды, на которой она сидит сверху на любовнике, а мужчина демонстрирует неприличный жест рукой.