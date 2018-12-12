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''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

1.3тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в социальной сети странным постом, вызвав волну критики в свой адрес. Многие пользователи также предположили, что артистка ждет пополнения.

На странном снимке виден округлившийся живот Волочковой и мужские руки, которые обнимают ее за талию. При этом балерина дерзко подписала снимок и отметила, что ждет очередных догадок по поводу ее личной жизни. Фото опубликовано в Instagram.

"Вы будете очень удивлены, чьи это руки... Изучите браслеты, татуировку, пальчики, чтобы было легче производить расследования моей личной жизни", – написала Анастасия.

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В комментариях под постом многие фолловеры звезды предположили, что Волочкова ожидает пополнения в семье.

"Ура! Какая неделя беременности?" – поинтересовались пользователи.

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

Другие же возмутились поведением балерины, отметив, что она попросту смешит публику.

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

''Ура, беременна!'' Волочкова озадачила фанов неожиданным сообщением

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова публично заявила, что у нее появился любимый мужчина, но она не хочет раскрывать его имя.

Анастасия также удивила фанатов серией откровенных снимков с неизвестным молодым человеком. На фото она не показывала его лица, но при этом в постах в социальной сети называла любимым. Так, на одном из фото артистка и ее возлюбленный позировали обнаженными в кровати. На других фото она показала свои ноги, которые мужчина держит в руках, при этом весьма романтически подписав снимок.

Наибольший фурор произвела пошлая фотография звезды, на которой она сидит сверху на любовнике, а мужчина демонстрирует неприличный жест рукой.

Персона
Анастасия Волочкова
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