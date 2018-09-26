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''Упыри зажравшиеся'': музыкант-''крымнашист'' сделал выпад в адрес Кремля

2.2тЧитать материал на украинском

Нынешнее правительство России ничем не отличается от правительства СССР - "наверху сидят такие же зажравшиеся упыри".

Таким мнением в интервью российскому блогеру Юрию Дудю поделился российский музыкант Константин Кинчев, фротмен некогда популярной рок-группы "Алиса".

''Упыри зажравшиеся'': музыкант-''крымнашист'' сделал выпад в адрес Кремля

Фото: youtube.com

На вопрос Дудя, чем Кинчеву не нравился "совок", музыкант ответил - "всем".

"Лицемерием, фальшью. Что молодежи не нравится в государстве - вот именно этим: ложь, лицемерие, фальшь", - честно ответил музыкант.

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Когда же блогер уточнил у Кинчева, чем нынешнее государство отличается от советского, музыкант ответил не менее резко.

"Да, пожалуй, ничем. Такие же упыри зажравшиеся сидят наверху. Но суть в том заключается, что вокруг очень много тех, кто хочет забрать у нас все ресурсы. Поэтому пусть будет сильная армия и флот у России", - заявил он.

Когда Дудь уточнил, кто, по мнению музыканта, претендует на ресурсы России, Кинчев указал на США.

"Америка, конечно. Америка - всегдашний враг России. Я про людей не говорю, люди прекрасные могут быть. Но государство, Америка, хочет Россию уничтожить. И никогда не наоборот", - добавил он.

Напомним, в 2017 году Константин Кинчев угодил в базу "Миротворца" из-за отрицания агрессии со стороны РФ и незаконного пересечения границы Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", агрессивно высказалась об украинских звездах, сбежавших в Москву, заявив, что они являются тайными агентами, мешающими ее деятельности.

Персона
Константин Кинчев
Место
Россия
Объект
интервью
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Уж лучше бы Костя просто пел -сошел бы за умного .Хотя ,глядя на личико... Лучше бы молчал .Хотя ,учитывая вакуум в голове...
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Богдан Олег
Богдан Олег
И этого олигофрена Америка "пытается поработить".Это ж просто клиника.
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