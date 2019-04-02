"Упыри и злобные уродцы!" Скандальный Панин разразился гневом в сторону РФ

Скандальный актер Алексей Панин, который ранее называл себя любимым артистом президента РФ Путина, резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами".

Подобное высказывание Панин опубликовал на своей странице в Instagram. Также он задался вопросом, почему в России "живут самые злые люди". Свою позицию позже артист прокомментировал РИА ФАН.

Панин добавил, что речь уже идет не об отдельных людях. По словам артиста, "вся нация сошла с ума". Алексей назвал россиян "обществом злобных уродцев", которые ненавидят все вокруг себя.

Алексей Панин Газета.ru

"Злые, завистливые упыри! Им плевать на человеческую беду! Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой ж*пой в Instagram, а глядя в глаза умирающей девочке, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается", — заявил артист.

Отметим, его пост был удален, однако позднее Панин опубликовал его повторно, сообщив, что его записи часто удаляются. В настоящее время запись снова исчезла со страницы российского актера.

В беседе с российским изданием ФАН актер уточнил, что не планировал ругать сограждан. К значительной части россиян он относится положительно. Однако существует ряд людей, чье поведение для него неприемлемо. В частности, речь идет о вандалах, убийцах и хамах.

"У меня отрицательное отношение к людям, которые позволяют себе выкидывать мусор из машины на проспекте, у меня отрицательное отношение к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок, и у меня отрицательное отношение к людям, которые называют детей, больных ДЦП, уродами. Вот к таким людям у меня отрицательное отношение", — пояснил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин заявил, что это Россия – это единственная страна в мире, кроме КНДР, куда нет желания возвращаться. Также он назвал РФ "грязным и гомофобным государством".

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