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/Шоубиз

"Упыри и злобные уродцы!" Скандальный Панин разразился гневом в сторону РФ

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Скандальный актер Алексей Панин, который ранее называл себя любимым артистом президента РФ Путина, резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами".

Подобное высказывание Панин опубликовал на своей странице в Instagram. Также он задался вопросом, почему в России "живут самые злые люди". Свою позицию позже артист прокомментировал РИА ФАН.

Панин добавил, что речь уже идет не об отдельных людях. По словам артиста, "вся нация сошла с ума". Алексей назвал россиян "обществом злобных уродцев", которые ненавидят все вокруг себя.

Алексей Панин

Алексей Панин

Газета.ru

"Злые, завистливые упыри! Им плевать на человеческую беду! Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой ж*пой в Instagram, а глядя в глаза умирающей девочке, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается", — заявил артист.

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Отметим, его пост был удален, однако позднее Панин опубликовал его повторно, сообщив, что его записи часто удаляются. В настоящее время запись снова исчезла со страницы российского актера.

В беседе с российским изданием ФАН актер уточнил, что не планировал ругать сограждан. К значительной части россиян он относится положительно. Однако существует ряд людей, чье поведение для него неприемлемо. В частности, речь идет о вандалах, убийцах и хамах.

"У меня отрицательное отношение к людям, которые позволяют себе выкидывать мусор из машины на проспекте, у меня отрицательное отношение к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок, и у меня отрицательное отношение к людям, которые называют детей, больных ДЦП, уродами. Вот к таким людям у меня отрицательное отношение", — пояснил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин заявил, что это Россия – это единственная страна в мире, кроме КНДР, куда нет желания возвращаться. Также он назвал РФ "грязным и гомофобным государством".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алексей Панин
Теги
шоу-бизнесНовости России
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вот если б он нас похвалил,меня бы перекосило бы от отвращения...а так-всё норм ))))
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