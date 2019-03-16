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Умерла Юлия Началова: что известно о трагической смерти певицы

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В Москве, 16 марта, умерла популярная российская поп-певица, телеведущая и актриса Юлия Началова. Артистке было 38 лет.

Об этом первым сообщил источник издания Super. Вскоре появилось подтверждение на странице представителя Началовой Анны Исаевой в Instagram.

Умерла певица Юлия Началова: что известно

"Перестало биться сердце нашей Юли", — написала Исаева.

Юлия Началова

Юлия Началова

МК

Юля Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего. Сердце артистки остановилось в 18:20. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Смерть наступила после операции — врачи решили ампутировать ногу. Операцию ослабленный организм артистки не перенёс, уточняет Telegram-канал Super.

В то же время отец Началовой сообщил, что предварительно девушка умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.

Так, певица Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа Юлия была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.

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После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она так и не приходила.

Примечательно, что также спустя некоторое время стало известно и об отеке головного мозга, что критически уменьшало шансы на поправку Юлии. Вскоре выяснилось, что информация не соответствовала действительности, однако у Юлии диагностировали сердечно-сосудистую недостаточность.

Примечательно, что перед госпитализацией Началова сильно натерла ногу. Ее друг рассказал, что рана с каждым днем превращалась в болячку, пока не стала похожа на дырку. Рана не спешила заживать, хотя Юлия регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Тогда врачи заподозрили заражение крови, после того как ей стало хуже, поднялся вопрос об ампутации ноги.

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Что касается причин трагедии, то их могло быть несколько. В частности, сообщалось, что вызвать столь тяжелое состояние могли пластика, из-за которой у артистки развилась подагра, мозоль на ноге, от которого произошло заражение крови, а также постоянные стрессы и даже алкоголизм. Более подробно о болезнях и диагнозах Юлии Началовой читайте здесь.

Отметим, Юлия Началова болела довольно давно – в начале 2000-х годов, во время сложных отношений в браке с музыкантом Дмитрием Ланским Началова болела нервной анорексией.

В 2007 году перенесла неудачную пластическую операцию на груди. По ее признанию, импланты не прижились и вызвали заражение крови и отказ почек. На фоне этого возникла подагра, Юлия боролась с ней и системной красной волчанкой в течение 8 лет, а также болела сахарным диабетом 2-го типа в течение почти года до ее госпитализации в 2019 году.

Напомним, Юлия Началова – певица и актриса, которая прославилась в конце 90-х – начале 2000-х. В 1995 году вышел первый альбом "Ах, школа, школа". В том же году она приняла участие в международном вокальном конкурсе "Big Apple-95", где завоевала Гран-при, несмотря на конкуренцию в лице Кристины Агилеры и Дины Браун.

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В 1997 году вышел популярный сингл "Герой не моего романа", ставший в итоге ее визитной карточкой. В 2003 году участвовала в реалити-шоу "Последний герой". Также Началова засветилась и на ТВ, в частности, принимала участие в развлекательно-вокальных шоу "Один в один", "Два голоса" и даже сыграла роль в украинском мюзикле "Три мушкетера".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта 2019 года на 97-ом году жизни умер советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш. Актер известен, в первую очередь, по ролям в фильмах "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедиографа Леонида Гайдая.

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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Что-то косит попсу в России в последнее время...
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минин евген
минин евген
Nikolayev Boris, карающая ватоправославная длань?
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