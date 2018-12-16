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Умерла скандальная звезда ''Кривого зеркала'' и ''Аншлага'': лучшие выступления артиста

6.4тЧитать материал на украинском

В Ташкенте (Узбекистан) скончался участник популярных юмористических телеперадач "Кривое зеркало" и "Аншлаг" Обид Асомов, который запомнился поклонникам своими громкими и провокативными выступлениями.

Асомов начал выступать в российских телепередачах "Аншлаг" и "Кривое зеркало" в 2000-х. OBOZREVATEL предлагает посмотреть лучшие выступления артиста (видео смотрите в конце страницы).

За время своей карьеры на юмористическом проекте, артист неоднократно высмеивал узбекский народ, за что подвергался нападкам со стороны публики.

Обид Асомов

Обид Асомов

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Обид Асомов

Обид Асомов

Участие Асомова в "Кривом зеркале", где он рассказывал о жизни узбекских трудовых мигрантов, негативно отразилось на его карьере в Узбекистане. Официальный Ташкент наложил негласный запрет на его творческую деятельность в 2009 году. Юмориста запретили показывать на местном телевидении "за издевательство над узбекской национальностью".

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В мае 2018 года Асомов был реабилитирован, получив статус директора ГУП "Мультипликацион фильмлар студияси" (Студия мультипликационных фильмов) при киностудии Узбекфильм.

Как сообщал OBOZREVATEL, юморист Обид Асомов был похоронен в субботу, 15 декабря на кладбище "Камолон" в Ташкенте. Попрощаться с артистом пришли сотни коллег, друзей и поклонников творчества.

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