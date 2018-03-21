Умерла культовая ведущая "Евровидения"

В Великобритании скончалась популярная ведущая Кэти Бойл, которая прославилась благодаря многолетней работе на песенном конкурсе "Евровидение".

Бойл скончалась в возрасте 91 год. Она была популярной в Великобритании актрисой, а также обрела мировую известность, став четырехкратной ведущей "Евровидения", пишет Daily Mail.

Так, Кэти Бойл выходила на сцену главного песенного конкурса Европы в 1960-м, 1963-м, 1968-м и 1974 годах.

Отметим, женщина родилась в Италии. В 1946 году она с родителями перебралась в Великобританию, где начала карьеру модели. В 1950-х Кэти сыграла в нескольких фильмах, включая картины "Правда о женщинах" и "Намерение убить".

Кэти Бойл KP.UA

Настоящую славу ей принесло телевидение, куда она попала в начале 60-х. Помимо "Евровидения", Бойл часто выступала ведущей разнообразных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных премий, среди которых Ivor Novello Awards и многие другие. Примечательно, Кэйт также приписывали роман с принцем Филиппом.

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