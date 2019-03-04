Умер вокалист The Prodigy: что известно

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Артисту было 49 лет.

Музыканта нашли в его доме в Эссексе (Великобритания). Официальная причина смерти пока не называется, однако представители группы сообщили, что музыкант покончил с собой в ночь на понедельник. Об этом сообщило издание The Sun.

Полицейские констатировали смерть в 8:10 утра по местному времени в понедельник, 4 марта. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, смерть Флинта наступила естественным путем и не является для них подозрительной. На месте трагедии ведется расследование.

Пикабу

"Нас вызвали по причине опасения за состояние человека по адресу в Брук-Хилл, штат Норт-Энд. Мы констатировали естественную смерть 49-летнего мужчины. Его ближайшие родственники уже проинформированы о случившемся", – заявили полицейские.

Кит Флинт Википедия

Представители группы спустя некоторое время подтвердили факт смерти Флинта. На официальной странице в Facebook они написали следующее:

"С глубочайшим шоком и грустью мы можем подтвердить смерть нашего брата и лучшего друга Кита Флинта. Настоящий новатор и легенда. Он будет навсегда с нами. Мы благодарим вас за уважение конфиденциальности всех заинтересованных сторон в настоящее время".

Позже стало известно, что Флинт покончил жизнь самоубийством. Причины, которые могли привести к трагедии, остаются неизвестными. Об этом сообщил лидер группы Лиэм Хоулетт на официальной странице в Instagram.

Отметим, The Prodigy – культовый британский музыкальный коллектив, образовавшийся в 1990 году и ориентированный на электронную музыку. Группа прославилась на весь мир в 1996 году, когда вышла на первое место в британском чарте синглов с композициями "Firestarter" и "Breathe". С тех пор они записали семь альбомов. Последнюю пластинку No Tourists, записанную в 2018 году, музыканты планировали представить в Киеве летом 2019 года в рамках фестиваля Upark.

Кит Флинт Википедия

Кит Флинт является значимой фигурой на британской сцене. Музыкант родился 17 сентября 1969 года в Редбридже, восточный Лондон. В юношестве переехал в город Брейнтри, графство Эссекс, где и встретился с соучредителем The Prodigy Лиамом Хоулеттом в ночном клубе. Первоначально Флинт был танцором группы, но после ряда успешных выступлений стал солистом и лицом бэнда.

Кит Флинт Википедия

Примечательно, в сети нашли фото с Китом, на котором артист выглядел исхудавшим и нездоровым. Кроме того, на снимке видно, что у него нет бровей и волос. Кадр был сделан в мае 2018 года.

Позже известный российский музыкант DJ Грув высказался о смерти Кита Флинта, отметив, что они планировали встретиться в воскресенье, 10 марта, в Лондоне, пишет Telegram-канал LifeShot.

"Мы очень близко общались. В Лондоне должны были увидеться в это воскресенье. Я в шоке просто…" – поделился Грув.

Новость дополняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 марта, умер известный украинский актер, народный артист Украины Сергей Романюк.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!