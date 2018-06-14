Умер Станислав Говорухин: кто это и чем он известен

Сегодня, 14 июня, скончался Станислав Говорухин, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель.

Говорухин - также депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 1993 года от партии "Единая Россия", председатель Комитета Государственной думы по культуре. Народный артист Российской Федерации (2006). В 2000 году был кандидатом в президенты России.

Говорухин прославился, как постановщик драм. Его самые известные ленты "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок" и "Благословите женщину".

Фильм "Вертикаль", снятый в 1967 году Станиславом Говорухиным и Борисом Дуровым, принес обоим известность и славу. Главных героев в нем сыграли Владимир Высоцкий, Геннадий Воропаев, Маргарита Кошелева и Лариса Лужина.

Говорухин написал более двадцати сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда" (1974), "Пираты XX века" (1979), "Вторжение" (1980), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Тайны мадам Вонг" (1986), а также несколько книг.

Станислав Говорухин снял более 10 художественных фильмов, среди которых – "День ангела", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Не хлебом единым". Все они хорошо известны широкой публике.

Станислав Говорухин на съемках фильма "Женская логика" Фото: Ruskino.ru

Станислава Говорухина можно назвать основоположником российского кинофестивального движения. В 1987 году он организовал в Одессе первый Международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк". Не было ни спонсоров, ни государственного финансирования – все делалось на собственном энтузиазме и на собственные деньги. Уже после появятся "Кинотавр" и "Ника".

Станислав Говорухин в фильме "Асса" Сергея Соловьева Фото: кадр из фильма

Интенсивно работать в кино Станислав Говорухин перестал в 1985 году. Он активно включился в политику.

В юности Говорухин занимался альпинизмом, все трюки в кино всегда выполнял без дублера. Помимо литературы, увлекается живописью и симфонической музыкой.

В марте этого года Станислава Говорухина обвинила в домогательствах бывшая журналистка "Радио Свобода" Дарья Комарова, которая призналась, что режиссер обещал ей роль в обмен на сексуальные отношения.

Напомним, OBOZREVATEL сообщил, что накануне российские СМИ распространили информацию о смерти режиссера.