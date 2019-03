Умер солист The Prodigy: вспоминаем последнее выступление группы в Украине

В понедельник, 4 марта, стало известно о смерти солиста культовых The Prodigy Кита Флинта. Тело 49-летнего музыканта нашли в его доме, согласно первой информации, полиция не рассматривала смерть как насильственную.

В ближайший час соцсети захлестнула волна скорби. Фанаты отказываются верить в смерть музыканта, так как для этого не было никаких известных прессе или его поклонникам предпосылок. OBOZREVATEL вспомнил, каким было последнее выступление The Prodigy с Китом Флинтом в Украине.

Кит Флинт Фото: pinterest.com

Летом 2017 года The Prodigy стали хедлайнерами одного из самых крупных фестивалей в Украине Atlas Weekend 2017. Тогда группа выдала мощное шоу на главной сцене, исполнив свои лучшие хиты вроде Breathe, The Day Is My Enemy, Poison, Firestarter и другие.

В сети сохранились десятки роликов с кадрами впечатляющего шоу. Как отмечали жители близлежащих районов, биты The Prodigy были слышны за километр от места проведения фестиваля.

В 2019 году The Prodigy были заявлены хедлайнерами еще одного крупного фестиваля в Киеве - UPark Festival. В столицу Украины музыканты должны были привезти свою седьмую пластинку No Tourists (2018). Выступит ли теперь группа без Кита Флинта, на данный момент не известно.

Напомним, причина смерти Кита Флинта на данный момент так же остается неизвестной.

