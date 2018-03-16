Умер украинский режиссер "Ералаша"

В пятницу, 16 марта, умер украинский режиссер Александр Павловский, который работал над созданием детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Он скончался на 71-м году жизни от инфаркта. Об этом сообщили представители Союза кинематографистов России, передает "Федеральное агентство новостей".

Отмечается, что Павловский умер от инфаркта. Смерть режиссера наступила внезапно: он ничем не болел.

Александр Павловский ТАСС

Александр Павловский — советский и украинский актер, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов Украины.С 1972 года до середины 1990-х годов — штатный режиссер Одесской киностудии. С 21 мая 1994 года — Заслуженный деятель искусств Украины.

С 2000 года Павловский жил и работал в Москве. Наиболее известными его картинами являются "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Светлая личность", "И черт с нами", "Ребенок к ноябрю". Кроме того, он выступил автором серий для киножурнала "Ералаш".

Павловский открыл для кинематографа Ларису Удовиченко и Владимира Меньшова, впервые сняв их в своем фильме "Счастливый Кукушкин".

Как сообщал "Обозреватель", ранее умер режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания".