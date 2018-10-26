Умер Николай Караченцов: названа причина смерти легендарного актера

Легендарный советский и российский актер Николай Караченцов умер утром в пятницу, 26 октября - у актера отказали почки.

Информацию о смерти артиста подтвердили его близкие: жена Людмила Поргина и сын Андрей. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

По словам супруги, Караченцов скончался в 9.00 в 62-й онкологической больнице города Красногорска (Московская область, РФ). Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание.

Николай Караченцов Podrobnosti

Отметим, Николай Караченцов умер за день до своего 74-летия. Более десяти лет актер боролся с серьезными проблемами со здоровьем: он пережил две аварии, а также лечился от рака.

Первое ДТП, которое повлекло за собой частичный паралич и серьезные нарушения речи у Караченцова произошло с ним в 2005 году. В ночь на 28 февраля в Москве автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулем которого был артист, попал в аварию. Николай спешил с дачи в Москву, так как ему сообщили о смерти тещи - Надежды Поргиной. Он не был пристегнут ремнем безопасности и существенно превысил скорость. В результате актер получил тяжелую черепно-мозговую травму, пережил сложную операцию, а также пролежал почти месяц в коме.

27 февраля 2016 года Караченцов вновь попал в серьезное ДТП - машина с актером, которую вела его жена, столкнулась с "Газелью" в Подмосковье. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Серьезных последствий происшествие не спровоцировало, артист провел в госпитале неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2017 года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Артист проходил курсы лечения в Москве, а также в лучших клиниках Израиля. В апреле 2018 года стало известно, что у актера - последняя стадия рака, которая активно прогрессирует. За месяц до смерти Караченцов был срочно госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Артист практически не мог самостоятельно дышать, а опухоль значительно осложняла процесс лечения.

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