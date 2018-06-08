Умер легендарный телеведущий и шеф-повар: чем прославился именитый кулинар

Знаменитый американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден покончил с собой.

Тело 61-летнего мужчины нашли в номере отеля во Франции. Накануне он работал над съемкой новой части сериала "Неизведанные края". Об этом сообщает CNN.

"С необыкновенным сожалением мы подтверждаем факт смерти нашего друга и коллеги Энтони Бурдена. Его таланты никогда не переставали нас удивлять, и мы будем очень скучать по нему", - отметили представители телеканала.

Энтони Бурден Журнал Exciter

Бурден родился в 1956 году в Нью-Йорке. Мужчина считался одним из самых авторитетных поваров в мире: он вел несколько передач о кулинарии и путешествиях.

Более всего Эдвард известен как автор книги "О еде: строго конфиденциально" (Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly) и как ведущий авторских телепрограмм на канале Travel Channel.

Окончил Кулинарный институт Америки в 1978 году, в течение многих лет был шеф-поваром различных известных ресторанов, в том числе одного из популярнейших в мире заведений Brasserie Les Halles.

Помимо этого, Бурден внес весомый вклад в развитие современной кулинарной культуры. Именно он популяризовал термин "Система Д", которая заключается в создании кулинарного произведения из ограниченных ресурсов без ущерба для его качества.

Многие признанные шеф-повара также переняли этот термин, чтобы описать умение и радость, необходимые для того, чтобы создать импровизированное блюдо из случайных ингредиентов, которые оказываются под рукой на кухне.

Идея приобрела популярность после появления книги Энтони Бурдена "The Nasty Bits" в в 2006. Помощник Бурдена сравнивает использование Системы Д с героем современного сериала "Секретный агент Макгайвер", который мог достигать нужного результата с помощью имеющихся ресурсов и личной изобретательности

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