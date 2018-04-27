Умер легендарный американский саксофонист

В Соединенных Штатах Америки умер известный саксофонист Чарльз Невилл.

Он был одним из основателей и участников группы Neville Brothers, передает USA Today.

Музыканту было 79 лет. В ноябре 2017 года стало известно, что Невилл страдает от рака поджелудочной железы.

Карьера саксофониста началась в 1950-х, когда он выступал вместе с Би Би Кингом и другими джазовыми звездами. С 1970-х играл в коллективе Neville Brothers вместе со своими братьями Аароном, Артом и Сирилом.

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К слову, Чарльз Невилл умер за день до открытия в Новом Орлеане музыкального фестиваля Jazz & Heritage, хедлайнерами финального дня которого Neville Brothers были долгие годы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее умер звезда "Сватов" и "Слуги народа" Олег Треповский.