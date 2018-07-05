Умер известный французский режиссер

В Париже умер известный французский журналист и режиссер Клод Ланцман.

Ему было 92 года, сообщает Deadline. Новость о смерти режиссера подтвердили члены его семьи.

Самый известный фильм Ланцмана — девятичасовая документальная картина "Шоа" о нацистских лагерях смерти, над которой он работал 11 лет. Для фильма режиссер не использовал архивные материалы, а построил повествование на интервью участников тех событий.

"Шоа" был удостоен премий кинофестивалей в Берлине и Роттердаме, премии "Сезар" на Фестивале европейского кино (Франция), премий Британской киноакадемии, Международной ассоциации кинодокументалистов, Общества кинокритиков Нью-Йорка, Бостона, Канзас-сити, Лос-Анджелеса, Национального общества кинокритиков США.

Deadline

Фильм получил продолжение в следующих лентах Ланцмана — фильмах "Живой и уходящий" (1997, о лагерях Аушвиц и Терезиенштадт) и "Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов" (2001, о восстании в нацистском концлагере Собибор; фильм был представлен во внеконкурсном показе на Каннском кинофестивале того же года).

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