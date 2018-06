Умер гитарист известной британской рок-группы: что о нем известно

Бывший гитарист британской рок-группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн внезапно скончался в возрасте 68 лет.

О его смерти стало известно в понедельник, 11 июня. Причина трагедии пока не раскрывается. Об этом сообщило издание The Guardian.

Кируэн пришел в коллектив Fleetwood Mac в 1968-м, через год после его основания. На тот момент ему было 18 лет. Музыкант пристрастился к алкоголю и в 1972 году был изгнан из группы. После этого Денни активно занялся сольной карьерой, выпустив четыре студийных альбома.

Дэнни Кируэн rollingstone.com

После 1970-х Кируэн стал бездомным. Сам же он заявлял, что у него не было настоящего дома с тех пор, как он начал ездить на гастроли с Fleetwood Mac.

В 2015 году члены Fleetwood Mac вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии журнала Forbes. Коллектив выпустил 18 студийных альбомов и продолжает концертную деятельность.

Группа также является лауреатом премии Грэмми за альбом "Rumours", содержащий такие хиты, как "Dreams" (первое место в чартах США), "Do not Stop" (третье место в США), "Go Your Own Way" (лучшая песня группы по мнению Rolling Stone). В 1998 коллектив был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден покончил с собой в возрасте 61 год. .