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Умер актер Николай Караченцов

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В пятницу, 26 октября, на 74 году жизни скончался российский актер театра и кино Николай Караченцов.

Об этом сообщил Telegram-паблик Mash, позже информацию подтвердил ряд российских СМИ. До своего 74-летия артист не дожил всего один день.

Умер актер Николай Караченцов

Фото: korrespondent.net

Через некоторое время в СМИ появилась информация, что о смерти 73-летнего артиста журналистам сообщил его сын. Отмечается, что последние два дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии. В пятницу утром у него отказали почки.

Как сообщалось ранее, больше года Николай Караченцов боролся с раком легких. В СМИ за это время часто сообщали о госпитализации актера и новых этапах лечения. 13 октября стало известно, что артист снова угодил в клинику и не мог самостоятельно дышать.

Одно из последний фото Николая Караченцова

Одно из последний фото Николая Караченцова

Фото: mk.ru

Позже стало известно, что помимо тяжелого заболевания у Караченцова развилось воспаление легких, которое и помешало артисту дышать самостоятельно. По словам его жены Людмилы Поргиной, врачи пытались максимально быстро приостановить воспаление, так актеру предстоял очередной курс химиотерапии.

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Персона
Николай Караченцов
Место
Россия
Объект
кино
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Светлая и вечная ему память. Талантище, человек - эпоха. Соболезнование родным и близким.
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Северг Олег
Северг Олег
Довайте хохлы, попрыгайте от радости на костях.. Жду вашего захлёбывания от восторга и счастья.
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