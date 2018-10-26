Умер актер Николай Караченцов

В пятницу, 26 октября, на 74 году жизни скончался российский актер театра и кино Николай Караченцов.

Об этом сообщил Telegram-паблик Mash, позже информацию подтвердил ряд российских СМИ. До своего 74-летия артист не дожил всего один день.

Фото: korrespondent.net

Через некоторое время в СМИ появилась информация, что о смерти 73-летнего артиста журналистам сообщил его сын. Отмечается, что последние два дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии. В пятницу утром у него отказали почки.

Как сообщалось ранее, больше года Николай Караченцов боролся с раком легких. В СМИ за это время часто сообщали о госпитализации актера и новых этапах лечения. 13 октября стало известно, что артист снова угодил в клинику и не мог самостоятельно дышать.

Одно из последний фото Николая Караченцова Фото: mk.ru

Позже стало известно, что помимо тяжелого заболевания у Караченцова развилось воспаление легких, которое и помешало артисту дышать самостоятельно. По словам его жены Людмилы Поргиной, врачи пытались максимально быстро приостановить воспаление, так актеру предстоял очередной курс химиотерапии.

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