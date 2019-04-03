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Умер актер Алексей Булдаков: что об этом известно

17.7тЧитать материал на украинском

Российский актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", внезапно скончался в возрасте 68 лет.

Причиной смерти стал оборвавшийся тромб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", – сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Умер актер Алексей Булдаков: что об этом известно

liveinternet.ru

Позже стало известно, что Алексея Булдакова нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе (Монголия). Актер вызвал такси, но вовремя вниз не спустился. Сотрудники гостиницы долго стучались в его номер, но тот не открывал. Дверь вскрыли – Булдаков лежал без сознания. По предварительным данным, у него ОССН (острая сердечно-сосудистая недостаточность) на фоне ишемической болезни сердца.

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Примечательно, что близкий друг Алексея Булдакова Семен Стругачев (Лева из "Особенностей национальной рыбалки") рассказал, что актер умер во сне, пишет LifeShot на своем Telegram-канале. В свою очередь, актер Виктор Бычков, сыгравший с Булдаковым в "Особенностях национальной охоты" одну из главных ролей (егерь Кузьмич – Ред), сообщил изданию "Говорит Москва", что не так давно общался с артистом. По его словам, у Булдакова "болезнь была, но чувствовал он себя хорошо".

Алексей Булдаков

Алексей Булдаков

24СМИ

"У меня нет слов, одно просто горе сплошное, потому что я потерял друга, который так безвременно ушел совершенно неожиданно. Был он в замечательном настроении, вел нормальный образ жизни последние годы и так уйти просто во сне… Да, это горе большое… Мы хотели еще, мечтали снять 20 лет спустя, говорили буквально неделю назад, пока все живы, надо снять 20 лет спустя и теперь это не случится уже никогда…" – рассказал Семен Стругачев.

Отметим, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае, Россия. До 1993 года жил в Казахстане, пока не переехал в Москву.

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Некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. Горького. В кино Булдаков дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева "Сквозь огонь". Затем снимался в фильмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня..." (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб - имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).

Алексей Булдаков

Алексей Булдаков

24СМИ

Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и Дмитрия Месхиева "Особенности национальной политики" (2003).

За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. В 2009 году получил звание Народного артиста РФ. Лауреат российской кинопремии "Ника" (1996) в номинации "Лучшая мужская роль" за "Особенности национальной охоты".

Алексей Булдаков

Алексей Булдаков

24СМИ

Новость дополняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге скончался актер Александр Васильев, известный ролями в некогда популярных российских сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

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Ш. Олег
Ш. Олег
Очень жалко. И грустно… :( Земля пухом!
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Владимирский Александр
Владимирский Александр
Внезапно и трагично. Очень жаль.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
жалко очень хароший был актер,царством ему не бесное
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