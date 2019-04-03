Умер актер Алексей Булдаков: что об этом известно

Российский актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", внезапно скончался в возрасте 68 лет.

Причиной смерти стал оборвавшийся тромб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", – сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

liveinternet.ru

Позже стало известно, что Алексея Булдакова нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе (Монголия). Актер вызвал такси, но вовремя вниз не спустился. Сотрудники гостиницы долго стучались в его номер, но тот не открывал. Дверь вскрыли – Булдаков лежал без сознания. По предварительным данным, у него ОССН (острая сердечно-сосудистая недостаточность) на фоне ишемической болезни сердца.

Примечательно, что близкий друг Алексея Булдакова Семен Стругачев (Лева из "Особенностей национальной рыбалки") рассказал, что актер умер во сне, пишет LifeShot на своем Telegram-канале. В свою очередь, актер Виктор Бычков, сыгравший с Булдаковым в "Особенностях национальной охоты" одну из главных ролей (егерь Кузьмич – Ред), сообщил изданию "Говорит Москва", что не так давно общался с артистом. По его словам, у Булдакова "болезнь была, но чувствовал он себя хорошо".

Алексей Булдаков 24СМИ

"У меня нет слов, одно просто горе сплошное, потому что я потерял друга, который так безвременно ушел совершенно неожиданно. Был он в замечательном настроении, вел нормальный образ жизни последние годы и так уйти просто во сне… Да, это горе большое… Мы хотели еще, мечтали снять 20 лет спустя, говорили буквально неделю назад, пока все живы, надо снять 20 лет спустя и теперь это не случится уже никогда…" – рассказал Семен Стругачев.

Отметим, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае, Россия. До 1993 года жил в Казахстане, пока не переехал в Москву.

Некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. Горького. В кино Булдаков дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева "Сквозь огонь". Затем снимался в фильмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня..." (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб - имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).

Алексей Булдаков 24СМИ

Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и Дмитрия Месхиева "Особенности национальной политики" (2003).

За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. В 2009 году получил звание Народного артиста РФ. Лауреат российской кинопремии "Ника" (1996) в номинации "Лучшая мужская роль" за "Особенности национальной охоты".

Алексей Булдаков 24СМИ

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге скончался актер Александр Васильев, известный ролями в некогда популярных российских сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

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