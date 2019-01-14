''Умалчивать катастрофу сложно'': известный рэпер жестко раскритиковал Россию

Популярный российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, рассказал о сложностях музыкальной карьеры артистов, которые не идут на поводу у властей России.

О том, что выступления многих исполнителей запретили по всей территории РФ, заявил он в интервью изданию "Собеседник.ру". Артист, по его словам, попал в число "неугодных".

"Концерты отменяются у всех, кроме тех, кто работает с лояльными, готовыми идти на диалог с властью лейблами. Жмут независимых", – пояснил певец.

Децл Экспресс-газета

При этом, отметил он, умалчивать катастрофу таких масштабов становится все сложнее. По словам Толмацкого, главная причина всему – деньги.

"Чиновникам перекрывают кислород на Западе, они, в свою очередь, любыми способами отжимают остатки денег у населения, а независимые музыканты им неудобны: они, как птицы-говоруны, "умны и сообразительны", и их, а не депутатов, слушает молодое поколение. А они там ишь,что поют! Непорядок!", – резюмировал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Лия Ахеджакова заявила, что ей стыдно за лживость и пропаганду росСМИ.

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