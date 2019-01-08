Улетела в отпуск в мужcкой компании: муж Лорак погнался за супругой в США

Скандальный супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых в Майами (штат Флорида, США), где уже несколько дней отдыхает и его супруга в компании звездных друзей.

На своей странице в Instagram Мурат опубликовал снимки и видео, где указал, что он в понедельник, 7 января, прилетел в аэропорт Майами. Примечательно, что вместе с ним и их общая с Лорак дочь София.

Отметим: ранее артистка также рассказала поклонникам, что отправилась в отпуск в США, опубликовав снимок, на котором позирует вместе со своим другом, российским певцом Сергеем Лазаревым. Позже в Stories своего Instagram-аккаунта она также показала, что рядом с ней еще и артист Филипп Киркоров.

Ани Лорак на отдыхе с Сергеем Лазаревым Instagram @anilorak

Скриншот из страницы Мурата Налчаджиоглу Instagram @muratnalca

При этом в комментариях многие фаны Лорак жалели Мурата, который якобы остался в Киеве без знаменитой супруги.

Ани Лорак в Майами с Киркоровым Instagram @anilorak

Ани Лорак в Майами с Киркоровым Instagram @anilorak

"Бедный муж Ани, наверное, в Киеве страдает от того, что натворил", – предположили пользователи социальной сети.

Примечательно, что на снимках, которые вскоре опубликовал Мурат из Майами он показывает, как проводит время с дочкой. Сама же Лорак рядом с ними не появлялась.

Скриншот Instagram @muratnalca

Скриншот Instagram @muratnalca

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал трогательное праздничное фото своей дочери Софии, которое также подписал любовным признанием.