"Укрзалізниця" угодила в скандал с фильмами запрещенного в Украине режиссера

Проводники на "Укрзалізниці" крутят в украинских поездах сериалы российского режиссера Федора Бондарчука, которому СБУ запретила въезд на территорию страны.

На это обратил внимание украинский журналист и блогер Александр Рудоманов, который опубликовал соответствующее фото на своей странице в Facebook.

"5 год войны. Проводники по собственной инициативе ставят сериал Федора Бондарчука, который запрещен в Украине. Чем люди думают. Ну реально, чем", – подписал он.

Александр Рудоманов / Facebook

В сети бурно отреагировали на такие действия проводников. Многие отметили, что эти люди не думают совсем.

"Ничем они не думают. Нечем им думать. Для них и войны нет", "Пусть на РЖД идут работать", "Это надо наказывать", "В*та", "Они не думают", "5 год войны, а на вокзале в зале ожидания стоит немного в стороне от кресел беспризорный баул, которого в течение 30-40 минут не замечает патруль полиции (?), Ритмично проходит мимо. А то только кино", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году во время аннексии Крыма Бондарчук поддержал президента РФ Владимира Путину, подписав коллективное обращение, а украинофобом был еще до начала российской агрессии.

После этого он угодил в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину на 5 лет.

В Минкульте напомнили, что трансляция программ с участием кого-либо из списка тянет за собой административную и другую ответственность, предусмотренную законом.

Также в 2017 году Бондарчука внесли в базу сайта преступников "Миротворец", где указывалось, что он ведет антиукраинскую пропаганду, открыто поддерживают агрессивную политику РФ и манипулирует общественно значимой информацией. Мы собрали самые громкие скандалы Бонгдарчука, связанные с Украиной.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!