Украинскую певицу госпитализировали во время гастролей за рубежом

Украинскую певицу Екатерину Бужинскую госпитализировали в одну из клиник Болгарии.

Об этом артистка рассказала на личной странице в Instagram. К своему посту знаменитость приложила фотографию с больничной койки, на которой также запечатлен катетер капельницы. Как отметила Бужинская, все дело в стрессе и напряженном гастрольном графике.

"Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома "мамы, которая за все переживает"), и плотный гастрольный график. Часто журналисты спрашивают, как я выдерживаю? Трудно! Если кто-то скажет другое - не верьте, это не правда", – указала она под снимком.

Как долго ей предстоит находиться в клинике, артистка не уточнила. В своем комментарии к посту Бужинская порекомендовала поклонникам беречь себя и свое здоровье.

Под снимком певицы собрались десятки комментариев, в которых фолловеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 19-летний Павел Павлик, сын украинского эстрадного певца Виктора Павлика, у которого диагностировали тяжелое онкологическое заболевание, идет на поправку. Как рассказал сам артист, парень прошел шесть курсов химиотерапии, минимум ему необходимы десять.

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