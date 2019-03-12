МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Украинскую певицу госпитализировали во время гастролей за рубежом

2.2тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Екатерину Бужинскую госпитализировали в одну из клиник Болгарии.

Об этом артистка рассказала на личной странице в Instagram. К своему посту знаменитость приложила фотографию с больничной койки, на которой также запечатлен катетер капельницы. Как отметила Бужинская, все дело в стрессе и напряженном гастрольном графике.

"Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома "мамы, которая за все переживает"), и плотный гастрольный график. Часто журналисты спрашивают, как я выдерживаю? Трудно! Если кто-то скажет другое - не верьте, это не правда", – указала она под снимком.

Как долго ей предстоит находиться в клинике, артистка не уточнила. В своем комментарии к посту Бужинская порекомендовала поклонникам беречь себя и свое здоровье.

Новости
''Мой сынуля'': певица Евгения Власова озадачила снимком с новорожденным ребенком

Под снимком певицы собрались десятки комментариев, в которых фолловеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 19-летний Павел Павлик, сын украинского эстрадного певца Виктора Павлика, у которого диагностировали тяжелое онкологическое заболевание, идет на поправку. Как рассказал сам артист, парень прошел шесть курсов химиотерапии, минимум ему необходимы десять.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Екатерина Бужинская
Тег
Instagram
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Все бабло не заработаешь! Подкосило на работе!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения