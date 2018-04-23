Украинский секс-символ сверкнул подтянутым торсом

Секс-символ украинской эстрады Виталий Козловский поделился с поклонниками фото, сделанным во время отдыха в Турции.

В кадре артист запечатлен в одних лишь плавках, демонстрируя подтянутое тело. Снимком певец поделился в своем Instagram-аккаунте.

"Ничего не меняется, если ничего не менять. Позер, зате з патріотичними труханами", - подписал Козловский фотографию. Судя по геотегу, кадр был сделан в турецкой Анталье.

Поклонники Виталия пришли в восторг от солнечной фотографии и рассыпались в комплиментах по поводу его фигуры.

"Виталик, спасибо за фото с голым торсом, давно ждала. У тебя суперовое тело, сделанное колоссальным трудом", - пишут восхищенные пользователи сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Виталий Козловский признался, кто делает его голые фото.