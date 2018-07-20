Украинский режиссер вступился за жителей оккупированного Донбасса

На западе и на востоке Украины живут одинаковые люди, между которыми провели черту. Их разница заключается лишь в том, как долго в их местности царил тоталитарный режим, и какова была его степень уничтожения всего живого.

Таким мнением с журналистам "Сегодня.Lifestyle" в ходе 9-го Международного кинофестиваля в Одессе поделился украинский режиссер Сергей Лозница, недавно представивший в Каннах свою художественную ленту "Донбасс".

"Странно думать, что на оккупированной территории живут другие люди, и это только потому, что кто-то провел черту. На всем постсоветском пространстве важную роль играет вопрос степени проявления всех этих человеческих качеств. Чем дальше на восток, тем больше они проявляется в людях, и наоборот, чем дальше на запад, тем меньше. Также все зависит от того, как долго тоталитарный режим присутствовал на территории страны", - указал он.

По словам режиссера, западной Украине в послевоенные годы повезло больше, ведь степень уничтожения морали на этих территориях не была настолько "дикой", как на востоке.

"Степень уничтожения не была настолько дикой и жестокой в послевоенные годы, как каток, который прошелся по восточной Украине и по всем советском пространстве в довоенное время…", - добавил он.

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При этом, как подчеркнул Лозница, "выкорчевали" на востоке не все.

"Сохранились люди, которые помнили, как можно жить немножко иначе, и вот эта память дала новые ростки. К тому же, не все "выкорчевали", и что-то начало проявляться, жить дальше. Но мы сейчас опять сталкиваемся с той силой, которая хочет вновь загнать все под каток. Вы только представьте себе, каковой была степень разрушения морали, умения людей настраивать друг с другом связь, разговаривать, не конфликтовать, искать что-то общее, а не различия", - подытожил он.

Напомним, фильм Сергей Лозницы "Донбасс" на международном кинофестивале в Каннах открывал программу "Особый взгляд" и был очень тепло принят членами жюри, в частности, американским актером пуэрториканского происхождения Бенисио дель Торо.

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