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Украинский певец в России рассказал о семейной трагедии

1.1тЧитать новость на украинском

Украинский поп-певец Макс Барских, похваставшийся очередной российской премией, во время концерта в Москве попрощался с умершим отцом.

Как сообщает "СтарХит", певец решил сделать это публично, исполняя одну из своих песен.

"К сожалению, прошлый февраль навсегда забрал его, но он останется в моем сердце", - впервые публично вспомнил об отце артист, исполнив песню "Февраль".

Отмечается, что итоговым номером концертной программы Барских в Москве стала украиноязычная песня "Небо", которую певец представил в акустической версии.

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Напомним, ранее Макс Барских выпустил документальный пластический этюд "Февраль", который посвятил своим отношениям с отцом. Режиссерами откровенной работы певца стали Алан Бадоев и Стас Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL Алан Бадоев сделал неоднозначное заявление об отцовстве Макса Барских.

Персона
Макс Барских
Место
Россия
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