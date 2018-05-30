Украинский певец в России рассказал о семейной трагедии

Украинский поп-певец Макс Барских, похваставшийся очередной российской премией, во время концерта в Москве попрощался с умершим отцом.

Как сообщает "СтарХит", певец решил сделать это публично, исполняя одну из своих песен.

"К сожалению, прошлый февраль навсегда забрал его, но он останется в моем сердце", - впервые публично вспомнил об отце артист, исполнив песню "Февраль".

Отмечается, что итоговым номером концертной программы Барских в Москве стала украиноязычная песня "Небо", которую певец представил в акустической версии.

Напомним, ранее Макс Барских выпустил документальный пластический этюд "Февраль", который посвятил своим отношениям с отцом. Режиссерами откровенной работы певца стали Алан Бадоев и Стас Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL Алан Бадоев сделал неоднозначное заявление об отцовстве Макса Барских.