Украинский певец устроил эротические танцы на руках у полицейской

Украинский поп-исполнитель Макс Барских во время своего концерта на Закарпатье устроил эротические танцы с сотрудницей полиции.

Соответствующий эпизод концерта попал на видео и был опубликован артистом на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Судя по всему, непогода застала Барских прямо на сцене. Во время выступления певца под открытым небом пустился ливень, что, впрочем, его не остановило даже после того, как вода вывела из строя аппаратуру. Как отметил артист, концерт превратился в иммерсивное шоу, где зрители стали участниками программы.

Во время исполнения песни "Займемся любовью" Макс Барских смело пригласил к себе сотрудницу полиции, которая с коллегами присматривала за порядком у сцены. Артист усадил растерявшуюся девушку на стул и буквально взобрался на нее, виляя бедрами и ягодицами.

Некоторое время сотрудница полиции смущалась, однако позже решилась взяться за бедра Барских. После выступления певец отыскал девушку, выстоявшую под дождем, и вручил ей букет красных роз.

Концерты певца прошли 12 и 13 июня в Черновцах и Ужгороде в рамках тура "Туманы".

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