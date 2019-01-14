Украинский певец сделал признание со сцены в свой день рождения

Певец, музыкант и меценат Владимир Дорош отметил 52-летие в кругу семьи и близких друзей. Вместе со своей музыкальной группой артист устроил импровизированный концерт, участие в котором принял не только сам именинник, но и гости: певец Петр Чёрный и его сын Жан, иллюзионист Николай Диденко.

"Я всегда стараюсь собрать на своём празднике только самых родных мне людей! Говорят же, как встретишь Новый Год – так его и проведёшь. Для меня мой личный Новый Год не менее важен! Поэтому и хотелось встретить его так: со своими людьми и на сцене", — прокомментировал Дорош.

После одной из песен артист признался, кто именно в свое время стал его “крестным” в украинском шоу-бизнесе: "С Петей Черным мы дружим уже лет шесть. Именно он подтолкнул меня наконец выбрать сцену как профессию, стать певцом и записать мой первый альбом! Я благодарен ему за веру в мое творчество и в мои силы!".

Музыкальный подарок подготовила для исполнителя и его дочь Соня: специально для праздника она разучила несколько произведений Мендельсона и Грига. Вместе с ней Дорош в завершение вечера разрезал именинный торт в форме акустической гитары.

"Гитара – мой первый музыкальный инструмент. Я мультиинструменталист, но именно с гитары я начинал свою учебу. Спустя много лет он остается моим самым любимым!", — поделился артист.

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