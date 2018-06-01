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Украинский фотограф Кардашьян сверкнула грудью

1.1тЧитать новость на украинском

Украинский фотограф Саша Самсонова, прославившаяся в сети фотосессиями для знаменитостей мирового шоу-бизнеса, в частности пикантными снимками звезд семейства Кардашьян, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

В кадре девушка запечатлена в платье-халате с очень глубоким декольте, под которое она не надела бюстгальтер. Фотографию Саша опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Я люблю воскресенья", - подписала Самсонова смелый кадр.

Саша Самсонова

Instagram @sashasamsonova

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Снимок фотографа оценили более чем 22 тыс. лайков.

К слову, обычно на странице девушки можно встретить снимки Кайли и Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, "королевы бурлеска" Диты фон Тиз, а также различных западных звезд шоубиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Самсонова сняла клип американскому поп-исполнителю Gallant.

Персона
Саша Самсонова
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