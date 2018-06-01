Украинский фотограф Кардашьян сверкнула грудью

Украинский фотограф Саша Самсонова, прославившаяся в сети фотосессиями для знаменитостей мирового шоу-бизнеса, в частности пикантными снимками звезд семейства Кардашьян, поделилась с подписчиками пикантным снимком.
В кадре девушка запечатлена в платье-халате с очень глубоким декольте, под которое она не надела бюстгальтер. Фотографию Саша опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
"Я люблю воскресенья", - подписала Самсонова смелый кадр.
Саша Самсонова
Instagram @sashasamsonova
Снимок фотографа оценили более чем 22 тыс. лайков.
К слову, обычно на странице девушки можно встретить снимки Кайли и Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, "королевы бурлеска" Диты фон Тиз, а также различных западных звезд шоубиза.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Самсонова сняла клип американскому поп-исполнителю Gallant.