Украинские звезды кинулись за наградами в Россию: кто получил

Украинские звезды 7 июня посетили российскую премию МузТВ-2019 и похвастались своей победой.

Так, среди артистов, которые получили награду, оказались Светлана Лобода, Ани Лорак и коллектив Artik & Asti.

Ани Лорак в этом году победила в категории "Лучшее концертное шоу". В этой номинации с ней сражался еще один украинский артист – Макс Барских с шоу "Туманы". Он также присутствовал на мероприятии в Москве и даже выступил перед российской публикой.

Ани Лорак получила тарелку на МузТВ-2019 Instagram@muztv

Выступление Лорак Instagram@muztv

Лорак выступила на МузТВ Instagram@muztv

Видео - выступление Макса Барских на МузТВ-2019

Украинский коллектив Artik & Asti одержали победу в номинации "Лучшая поп-группа". Российскую награду они получали в костюмах неонового цвета. Они выступили с песней "Грустный дэнс".

Artik & Asti получили тарелку на МузТВ Instagram@muztv

Видео - выступление Artik & Asti на МузТВ-2019

Светлана Лобода стала обладательницей тарелки МузТВ в номинации "Лучшая исполнительница". Она тоже выступила перед российской публикой. Ее микс стал завершающим на мероприятии.

Светлана Лобода получила награду на МузТВ Instagram@muztv

Видео - выступление Лободы на МузТВ-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году на премии МузТВ были выдвинуты много украинских звезд в качестве номинантов. Так, на российском шоу претендентами на победу в разных категориях были: Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, Елка, Макс Барских, KAZKA, MARUV, Artik & Asti и "Время и Стекло".

Некоторые музыканты отказались от участия в мероприятии, тогда как часть из них отправились развлекать российскую публику.

Лорак пришла на премию с дочерью и нарядилась в откровенное платье на красную дорожку, которое вызвало гнев среди поклонников.

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