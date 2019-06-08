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/Шоубиз

Украинские звезды кинулись за наградами в Россию: кто получил

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Украинские звезды 7 июня посетили российскую премию МузТВ-2019 и похвастались своей победой.

Так, среди артистов, которые получили награду, оказались Светлана Лобода, Ани Лорак и коллектив Artik & Asti.

Ани Лорак в этом году победила в категории "Лучшее концертное шоу". В этой номинации с ней сражался еще один украинский артист – Макс Барских с шоу "Туманы". Он также присутствовал на мероприятии в Москве и даже выступил перед российской публикой.

Ани Лорак получила тарелку на МузТВ-2019

Ани Лорак получила тарелку на МузТВ-2019

Instagram@muztv

Выступление Лорак

Выступление Лорак

Instagram@muztv

Лорак выступила на МузТВ

Лорак выступила на МузТВ

Instagram@muztv

Видео - выступление Макса Барских на МузТВ-2019

Украинский коллектив Artik & Asti одержали победу в номинации "Лучшая поп-группа". Российскую награду они получали в костюмах неонового цвета. Они выступили с песней "Грустный дэнс".

Artik & Asti получили тарелку на МузТВ

Artik & Asti получили тарелку на МузТВ

Instagram@muztv

Видео - выступление Artik & Asti на МузТВ-2019

Светлана Лобода стала обладательницей тарелки МузТВ в номинации "Лучшая исполнительница". Она тоже выступила перед российской публикой. Ее микс стал завершающим на мероприятии.

Светлана Лобода получила награду на МузТВ

Светлана Лобода получила награду на МузТВ

Instagram@muztv

Видео - выступление Лободы на МузТВ-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году на премии МузТВ были выдвинуты много украинских звезд в качестве номинантов. Так, на российском шоу претендентами на победу в разных категориях были: Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, Елка, Макс Барских, KAZKA, MARUV, Artik & Asti и "Время и Стекло".

Некоторые музыканты отказались от участия в мероприятии, тогда как часть из них отправились развлекать российскую публику.

Лорак пришла на премию с дочерью и нарядилась в откровенное платье на красную дорожку, которое вызвало гнев среди поклонников.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персоны
Ани ЛоракСветлана ЛободаМакс Барских
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесмузыка
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Быдл0та паРРашная заверещала в комментариях. Шо, скот? Корыто все дальше от вашего рыла?
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Продажні тварюки, 'бабло - усьо'. Моральні виродки, готові лайно з-під себе жерти. Згідний з Рейдером, заборонити в'їзд в Україну, анулювати закордонні паспорти - хай їм рашка 'пробиває' безвіз.
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леня зе
леня зе
не хотят петь на тэлячей мове.слушайте татарку и галычан.и усэ буде добре.как народ на манатика валил.русский-рулит
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