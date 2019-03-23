Украинские рокеры из "Х-фактора" сняли клип со звездой Playboy: горячее видео

Украинская рок-группа Epolets, участвовавшая в вокальном проекте "Х-фактор", ознаменовала начало весны релизом свежего сингла "Казка" и ярким клипом на песню, в котором снялась девушка из обложки мужского глянца Playboy.

Драйвовая песня об опасной страсти и любви к роковой девушке в первый же день попала на первое место в украинский чарт iTunes, сообщила пресс-служба группы (посмотреть клип можно в конце новости).

Клип на успешный сингл Epolets не пришлось долго ждать. Образ главной героини, о которой поет фронтмен группы Павел Вареница, на экране воплотила модель Адель Вакула – самая сексуальная девушка 2018 года по версии журнала Playboy.

Адель Вакула Фото: Василий Галушкин

"Группа Epolets стала для меня приятным открытием. До знакомства с их творчеством я была уверена, что это не мой формат музыки – я ошибалась. Режиссер прислал мне песню и за день я знала слова наизусть. Соседи, по всей видимости, тоже. Это такой мини-фильм, в котором по счастливой случайности сбылась моя давняя мечта – сыграть вампира!" – прокомментировала Адель.

Адель Вакула Фото: Василий Галушкин

Адель Вакула Фото: Василий Галушкин

Режиссером видео стал Виктор Скуратовский, экс-басист группы Друга Ріка и автор множества клипов для украинских артистов, таких как Потап и Настя, LOBODA, Мачете, СКАЙ, Без Обмежень, Mountain Breeze, KARNA и многих других.

Epolets Фото: Василий Галушкин

"Когда наш менеджер Наташа позвонила и сказала, что Витя согласился снимать нам клип, я радовался как ребенок, которому пообещали за хорошие оценки подарить компьютерную приставку. С подросткового возраста я не равнодушен к теме вампиров, поэтому, когда Скуратовский скинул сюжет, я был приятно удивлен! Но тогда я еще не знал, что в клипе будет сниматься модель с обложки Playboy Адель Вакула. А это без преувеличения п**датый бонус!" – откровенничает Паша Вареница.

Epolets Фото: Василий Галушкин

Напомним, что группа отправилась в весенний тур по городам Украины, в котором сыграет новую песню и всем полюбившиеся хиты из своей дискографии. Первым в списке стал концерт в Одессе, дальше по курсу – Львов (23 марта), Днепр (30 марта) и Харьков (31 марта). А финальной точкой станет киевский клуб Atlas — 7 апреля.

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