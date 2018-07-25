Украинская звезда засветила перед камерами в Москве пышную грудь

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, которая проживает и работает в России, похвасталась в соцсети своим приходом в один из кинотеатров Москвы на премьеру картины "Миссия Невыполнима: Последствия".

На личной странице в Instagram артистка опубликовала короткий ролик, на котором запечатлен ее выход в зал и фотосессия папарацци.

Для светского мероприятия Седокова выбрала довольно откровенный полупрозрачный наряд, который подчеркнул ее фигуру и не скрыл пышную грудь.

"Миссия Невыполнима" - это определенно мой фильм и мой стилечек. Пару часов перезагрузки и Новый режим активирован", - прокомментировала ролик певица.

Видео Седоковой собрало в соцсети более 150 тыс. просмотров. Фолловеры звезды расхвалили ее внешность и также подключились к обсуждению нашумевшего экшена.

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