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СпортLady

Украинская звезда засветила перед камерами в Москве пышную грудь

2.4тЧитать новость на украинском

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, которая проживает и работает в России, похвасталась в соцсети своим приходом в один из кинотеатров Москвы на премьеру картины "Миссия Невыполнима: Последствия".

На личной странице в Instagram артистка опубликовала короткий ролик, на котором запечатлен ее выход в зал и фотосессия папарацци.

Для светского мероприятия Седокова выбрала довольно откровенный полупрозрачный наряд, который подчеркнул ее фигуру и не скрыл пышную грудь.

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"Миссия Невыполнима" - это определенно мой фильм и мой стилечек. Пару часов перезагрузки и Новый режим активирован", - прокомментировала ролик певица.

Видео Седоковой собрало в соцсети более 150 тыс. просмотров. Фолловеры звезды расхвалили ее внешность и также подключились к обсуждению нашумевшего экшена.

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Кротов Даниил
Кротов Даниил
селюки , та не гоните. классная Анна, ..облизуйтесь.
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