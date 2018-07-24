Украинская звезда Playboy покорила Instagram эротическим фото

Украинская модель и певица Даша Астафьева покорила своих фанов в Instagram эротическим фото, на котором засветила пышную грудь.
Свой женственный образ знаменитость дополнила аккуратным макияжем, тканью и цветами на заднем фоне.
Как это часто бывает, Астафьева опубликовала снимок в соцсети без каких-либо комментариев, пост знаменитость отметила только именем фотографа.
За сутки фотография собрала больше 4 тыс. лайков и десятки комментариев, в которых фолловеры звезды оценили ее внешность.
"Даша, какая же вы красивая", "Такая нежная", "Восхитительно", - указали под снимком.
Как сообщал OBOZREVATEL, Даша Астафьева записала видео с мощным призывом.