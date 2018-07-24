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СпортLady

Украинская звезда Playboy покорила Instagram эротическим фото

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Украинская модель и певица Даша Астафьева покорила своих фанов в Instagram эротическим фото, на котором засветила пышную грудь.

Свой женственный образ знаменитость дополнила аккуратным макияжем, тканью и цветами на заднем фоне.

Ву @ilyaratman

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Как это часто бывает, Астафьева опубликовала снимок в соцсети без каких-либо комментариев, пост знаменитость отметила только именем фотографа.

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За сутки фотография собрала больше 4 тыс. лайков и десятки комментариев, в которых фолловеры звезды оценили ее внешность.

Давай, лето, мы в тебя верим! By @ilyaratman

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

"Даша, какая же вы красивая", "Такая нежная", "Восхитительно", - указали под снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша Астафьева записала видео с мощным призывом.

Персона
Даша Астафьева
Объекты
соцсетиInstagram
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