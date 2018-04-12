Украинская звезда Голливуда полностью оголилась на фото

Знаменитая актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко поделилась с поклонниками пикантным кадром.

На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте артистки, она позирует абсолютно обнаженной.

"Волшебные воспоминания из "Волшебного города". Одна из моих любимых картин, снятых удивительным Грегом Уильямсом", - подписала откровенный кадр Куриленко.

"Волшебный город" - американская телевизионная драма, которая вышла в 2012 году. В ней актриса сыграла жену главного героя.

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Подписчики актрисы с украинскими корнями рассыпались в комплиментах по поводу ее внешности, назвали Ольгу очень сексуальной и "лучшей".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ольгу Куриленко раскритиковали из-за "кулича".