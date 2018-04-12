Украинская звезда Голливуда полностью оголилась на фото

Знаменитая актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко поделилась с поклонниками пикантным кадром.
На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте артистки, она позирует абсолютно обнаженной.
"Волшебные воспоминания из "Волшебного города". Одна из моих любимых картин, снятых удивительным Грегом Уильямсом", - подписала откровенный кадр Куриленко.
"Волшебный город" - американская телевизионная драма, которая вышла в 2012 году. В ней актриса сыграла жену главного героя.
Подписчики актрисы с украинскими корнями рассыпались в комплиментах по поводу ее внешности, назвали Ольгу очень сексуальной и "лучшей".
Как сообщал "Обозреватель", ранее Ольгу Куриленко раскритиковали из-за "кулича".