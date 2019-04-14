Украинская знаменитость рассказала, почему скрывает мужа

Когда люди много лет живут в браке, они иногда заходят в секс-шопы, чтобы как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Возможно, однажды так Ольга Цибульская решит разнообразить свою личную жизнь сплетнями, однако не сейчас.

Так Украинская певица и телеведущая в одном из своих интервью ответила на один из самых популярных к ней вопросов. Вот уже несколько лет она скрывает личность своего супруга. Звезда активно ведет личные страницы в соцсети, однако лица мужа и сына знаменитость тщательно прячет от посторонних, пишет "Сегодня".

"Когда люди давно живут в браке они потом периодически заходят в секс-шоп, чтобы как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Возможно, когда нам станет скучно жить в браке, и нам захочется добавить туда немного сплетен, мы вместе с мужем появимся на какой-то обложке", – отметила Цибульская.

Новости На Олю Цибульскую в Турции напал маньяк

При этом Цибульская призналась, что несколько лет боялась показать ребенка в социальных сетях. По словам ведущей, ребенок не был готов стать знаменитым.

"Тот момент, как Нестор начал смотреть на свои фото в Instagram и спрашивать "почему меня не видно" или "почему фото со спины" я поняла, что он готов к тому, чтобы я его показала публике", – добавила она.

Читайте также на OBOZREVATEL, как украинский рэпер, лидер группы MOZGI Потап (Алексей Потапенко) ярко потроллил ведущего Славу Демина из-за Насти Каменских.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!