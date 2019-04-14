Украинская знаменитость рассказала, почему скрывает мужа

Когда люди много лет живут в браке, они иногда заходят в секс-шопы, чтобы как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Возможно, однажды так Ольга Цибульская решит разнообразить свою личную жизнь сплетнями, однако не сейчас.
Так Украинская певица и телеведущая в одном из своих интервью ответила на один из самых популярных к ней вопросов. Вот уже несколько лет она скрывает личность своего супруга. Звезда активно ведет личные страницы в соцсети, однако лица мужа и сына знаменитость тщательно прячет от посторонних, пишет "Сегодня".
"Когда люди давно живут в браке они потом периодически заходят в секс-шоп, чтобы как-то разнообразить свою сексуальную жизнь. Возможно, когда нам станет скучно жить в браке, и нам захочется добавить туда немного сплетен, мы вместе с мужем появимся на какой-то обложке", – отметила Цибульская.
При этом Цибульская призналась, что несколько лет боялась показать ребенка в социальных сетях. По словам ведущей, ребенок не был готов стать знаменитым.
Урааа! Я дуже радію, коли перемагають кращі👏👏👏Церемонія #Оскар - бальзам на мою вразливу творчу душу 😉😊😊 Я вболівала за @ladygaga і #НародженняЗірки , тому дуже тішусь їх перемозі👍 Це номер 1 в моєму особистому топ-3 кращих кінострічок❤ Тричі ходила на перегляд цього фільму і тричі плакала на плечі у чоловіка💦 А ви вже дивились? Ще один улюблений #фільм - #ВіккіКрістінаБарселона 🌞 Коли дуже хочеться на відпочинок, але найближчі 3 роки він не планується (як у мене, наприклад😂) - вмикай цю стрічку і релаксуй від краси Барси і Бардема😎 І останній фільм у моєму топ-3 це #Юність Соррентіно. Стрічка, яка надихає проживати кожну секунду і цінувати, те що дається один раз - нашу молодість💪. А які твої топ-3? Чи що рекомендуєш переглянути? Ділись👇
"Тот момент, как Нестор начал смотреть на свои фото в Instagram и спрашивать "почему меня не видно" или "почему фото со спины" я поняла, что он готов к тому, чтобы я его показала публике", – добавила она.
Читайте также на OBOZREVATEL, как украинский рэпер, лидер группы MOZGI Потап (Алексей Потапенко) ярко потроллил ведущего Славу Демина из-за Насти Каменских.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!