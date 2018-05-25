Украинская версия “Мистер и миссис Смит”: Alyosha решилась на смелые трюки в новом клипе

Известная украинская певица Alyosha экранизировавшая новую песню "Текила".

"Текіла” отлично передает состояние любви, но любви не простой, а с конфликтом! Думаю, сейчас - самое время добавить в отношения страсть, огненную и чистую, как горящая текила!", - делится певица.

В основе сюжета клипа лежит история, которую показано в фильме "Мистер и миссис Смит ". Чтобы полностью вжиться в роль спецагента, Alyosha полностью отказалась от дублерши и выполняла все трюки сам. Над видео работала съемочная команда во главе с режиссером Инной Грабарь.

"Alyosha не нужно каждый раз создавать заново, достаточно лишь раскрыть еще одну грань ее талантливой и тонкой души! Мы не гнались за глянцевой историей, в клипе нет никаких условий, никаких рамок, - комментирует режиссер “Текіли” Инна Грабар. - Для всех нас задача была только одна: показать семейную жизнь за 200 секунд. Когда между артистом и режиссером есть синергия - это залог того, что все получится. Несмотря на то, что съемки были непростыми, Alyosha горела желанием, не останавливаясь, проживать жизнь своей героини. Поэтому работать нам было очень легко!".

пресс-служба Alyosha

пресс-служба Alyosha

пресс-служба Alyosha

Трек “Текіла” был представлен певицей на Национальной музыкальной премии “Золота Жар-птиця”, которая состоялась 19 мая.

Сейчас Alyosha заканчивает работу над новым треком, который этим летом станет гимном детского музыкального фестиваля “Чорноморські ігри”.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Alyosha раскрыла секреты семейной жизни.