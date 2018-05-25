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Украинская версия “Мистер и миссис Смит”: Alyosha решилась на смелые трюки в новом клипе

1.2тЧитать новость на украинском

Известная украинская певица Alyosha экранизировавшая новую песню "Текила".

"Текіла” отлично передает состояние любви, но любви не простой, а с конфликтом! Думаю, сейчас - самое время добавить в отношения страсть, огненную и чистую, как горящая текила!", - делится певица.

В основе сюжета клипа лежит история, которую показано в фильме "Мистер и миссис Смит ". Чтобы полностью вжиться в роль спецагента, Alyosha полностью отказалась от дублерши и выполняла все трюки сам. Над видео работала съемочная команда во главе с режиссером Инной Грабарь.

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"Alyosha не нужно каждый раз создавать заново, достаточно лишь раскрыть еще одну грань ее талантливой и тонкой души! Мы не гнались за глянцевой историей, в клипе нет никаких условий, никаких рамок, - комментирует режиссер “Текіли” Инна Грабар. - Для всех нас задача была только одна: показать семейную жизнь за 200 секунд. Когда между артистом и режиссером есть синергия - это залог того, что все получится. Несмотря на то, что съемки были непростыми, Alyosha горела желанием, не останавливаясь, проживать жизнь своей героини. Поэтому работать нам было очень легко!".

пресс-служба Alyosha

пресс-служба Alyosha

пресс-служба Alyosha

Трек “Текіла” был представлен певицей на Национальной музыкальной премии “Золота Жар-птиця”, которая состоялась 19 мая.

Сейчас Alyosha заканчивает работу над новым треком, который этим летом станет гимном детского музыкального фестиваля “Чорноморські ігри”.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Alyosha раскрыла секреты семейной жизни.

Персона
Alyosha
Место
Украина
Объекты
клипвидео
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