Украинская ведущая удивила эротической фотосессией: как изменилась звезда

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками серией эротических фото. На нних она позирует в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело.

Снимки звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. OBOZREVATEL также предлагает увидеть, как знаменитость выглядела на заре своей карьеры.

Так, Валерия ошеломила публику подборкой откровенных снимков, на которых изображена практически обнаженной. Фанаты ведущей оценили ее фигуру и отметили, что звезда выглядит сексуально и соблазнительно. В частности, благодаря упорным занятиям спортом.

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Однако многие также помнят артистку несколько иной – на заре своей карьеры на телевидении девушка выступала перед камерами под псевдонимом Кульбаба. Тогда она появлялась на публике в дерзких, а иногда и весьма пошлых нарядах, а также Валерию часто критиковали за излишнюю любовь к пластическим операциям, силикону и ботоксу.

Как Валерия Крук выглядела раньше:

Валерия Крук (Кульбаба) GLIANEC

Валерия Крук (Кульбаба) YouTube

Валерия Крук (Кульбаба) alg.net.ru

Валерия Крук (Кульбаба) alg.net.ru

Валерия Крук (Кульбаба) Корреспондент.net

Также предлагаем читателям принять участие в небольшом опросе и оценить внешность секс-бомбы:

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