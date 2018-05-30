Украинская ведущая похвасталась упругими ягодицами

Украинская телеведущая Валерия Крук похвасталась упругими формами.
Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором запечатлена в купальнике. При этом позирует она, стоя спиной к камере, поэтому поклонники Валерии могут рассмотреть ее подкачанные ягодицы.
"Ребята, перед турниром в Мадриде я впервые "не сливалась" (не избавлялась от водички в организме), вышла, как есть. В более мясной и сочной форме. Как нравится больше вам? Вот так или все же когда я посуше?" - подписала Крук кадр.
Ребята, перед турниром в Мадриде я впервые "не сливалась" ( не избавлялась от водички в организме), вышла, как есть. В более мясной и сочной форме. Как нравится больше Вам?🙏❤️ Вот так или всё же когда я посуше? P.S. Мне комфортнее , когда я суше, но может это в голове... #мотивация#фитнес#спорт#чемпионат#европа#испания#мадрид#любовь#fitness#fit#fitgirl#fitness#mylifestyle#lifestyleblogger#athlete#ifbb#fitnessbikini#ifbbdiamondcup2018#ifbbdiamondcupmadrid#ifbbdiamondcup#love#happy#champion#mood#tjanks#dreamscometrue#valeriyakruk
Снимок телеведущей собрал более десяти тысяч лайков и восторженные отзывы пользователей сети. Они считают, что Валерия великолепно выглядит в любой форме.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала фанов пикантным фото в боди.