Украинская ведущая похвасталась упругими ягодицами

Украинская телеведущая Валерия Крук похвасталась упругими формами.

Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором запечатлена в купальнике. При этом позирует она, стоя спиной к камере, поэтому поклонники Валерии могут рассмотреть ее подкачанные ягодицы.

"Ребята, перед турниром в Мадриде я впервые "не сливалась" (не избавлялась от водички в организме), вышла, как есть. В более мясной и сочной форме. Как нравится больше вам? Вот так или все же когда я посуше?" - подписала Крук кадр.

Снимок телеведущей собрал более десяти тысяч лайков и восторженные отзывы пользователей сети. Они считают, что Валерия великолепно выглядит в любой форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала фанов пикантным фото в боди.