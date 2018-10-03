Украинская супергруппа MARU презентовала новый альбом

Во вторник, 2 октября, украинская супергруппа MARU выпустила новый студийный альбом "POMPIDOU".

Лонгплей стал вторым в дискографии коллектива и собрал 10 новых треков, в том числе и представленные ранее синглы: "КОЛИ ТИ Є", "MANIFEST" и "NEZEMNE".

В MARU, как и в парижском центре современного искусства POMPIDOU, есть несколько этажей: кинозал, библиотека, классическая живопись и, конечно, современное искусство – то самое авангардное звучание, которое присуще музыке MARU. Также, именно современным искусством вдохновлялись создатели альбома. Все это и обуславливает название POMPIDOU.

“Название POMPIDOU – это наша музыкальная параллель с музеем, который представляет живопись, скульптуру, фото и различные инсталляции современных художников. Наш альбом – это своего рода “Картинки с выставки” (фортепианная сюита Модеста Мусоргсокого)только не из музея Помпиду, а из наших чувств, впечатлений и вкусов”, – рассказал Денис Дудко, басист и саундпродюсер проекта, который также является бас-гитаристом группы "Океан Ельзи".

Песни второго альбома по форме стали более лаконичны, не утратив при этом глубины своего содержания. Все композиции, за исключением одной, написаны на украинском языке.

"Если в первом альбоме некоторые песни вырастали местами в "симфонические" формы, то здесь все проще, в хорошем смысле слова. Но при этом художественность осталась, и мы добавили больше электронных средств выразительности" - добавил Дудко.

Презентовать новый альбома MARU намерены уже 7 декабря в столичном Caribbean Club. А тем временем диск "POMPIDOU" доступен в iTunes и Google Play Musiс.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная украиноязычная песня после успеха в Украине и соседних странах возглавила престижный мировой рейтинг.