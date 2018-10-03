МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

Украинская супергруппа MARU презентовала новый альбом

825Читать материал на украинском

Во вторник, 2 октября, украинская супергруппа MARU выпустила новый студийный альбом "POMPIDOU".

Лонгплей стал вторым в дискографии коллектива и собрал 10 новых треков, в том числе и представленные ранее синглы: "КОЛИ ТИ Є", "MANIFEST" и "NEZEMNE".

Украинская супергруппа MARU презентовала новый альбом

В MARU, как и в парижском центре современного искусства POMPIDOU, есть несколько этажей: кинозал, библиотека, классическая живопись и, конечно, современное искусство – то самое авангардное звучание, которое присуще музыке MARU. Также, именно современным искусством вдохновлялись создатели альбома. Все это и обуславливает название POMPIDOU.

“Название POMPIDOU – это наша музыкальная параллель с музеем, который представляет живопись, скульптуру, фото и различные инсталляции современных художников. Наш альбом – это своего рода “Картинки с выставки” (фортепианная сюита Модеста Мусоргсокого)только не из музея Помпиду, а из наших чувств, впечатлений и вкусов”, – рассказал Денис Дудко, басист и саундпродюсер проекта, который также является бас-гитаристом группы "Океан Ельзи".

Песни второго альбома по форме стали более лаконичны, не утратив при этом глубины своего содержания. Все композиции, за исключением одной, написаны на украинском языке.

Новости
Знаменитые Stone Sour в Киеве: чего ждать от группы Кори Тейлора

"Если в первом альбоме некоторые песни вырастали местами в "симфонические" формы, то здесь все проще, в хорошем смысле слова. Но при этом художественность осталась, и мы добавили больше электронных средств выразительности" - добавил Дудко.

Презентовать новый альбома MARU намерены уже 7 декабря в столичном Caribbean Club. А тем временем диск "POMPIDOU" доступен в iTunes и Google Play Musiс.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная украиноязычная песня после успеха в Украине и соседних странах возглавила престижный мировой рейтинг.

Место
Украина
Объекты
музыкашоу-бизнесновости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги