Украинская секс-бомба воплотила в новом клипе образ Мэрилин Монро

После скандального ареста жениха, украинская певица Даша Астафьева неожиданно презентовала сексуальный клип на трек "Самое главное".

Видеоработа была опубликована на официальном YouTube-канале певицы.

В качестве режиссера ролика выступил Константин Гордиенко.

По сюжету клипа, артистка оказывается в окружении элегантных мужчин, которых на экране воплотили танцоры из балета FREEDOM. В видео Астафьева появляется в нескольких эротических обликах, одним из которых стал образ культовой актрисы Мэрилин Монро.

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Поклонникам Астафьевой клип понравился. В комментариях под видео многие рассыпались в комплиментах в адрес артистки называя ее "красоткой".

Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря проходило судебное заседание по делу о хищении 27 млн грн, в котором обвиняют Артема Кима. Астафьеву выгнали из зала суда, потому что она возмущалась обвинениям прокурора НАБУ о невозможности доставить Артему повестку.