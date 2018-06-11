Украинская секс-бомба резко ответила на критику хейтеров

Украинская модель и певица Даша Астафьева, на чьей странице в соцсети нередко можно увидеть снимки откровенных фотосессий, резко и с юмором ответила на критику фолловеров, которые засыпают ее упреками.

Пост-обращение знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

"Нет ребята, это не свеженький маникюр или фото в стиле #nomakeup. Это мое отношение к тем, кто не считается с моим мнением и позицией, кто смеет обзывать и писать гадости, и угрожать на моей же странице", - отметила Астафьева.

К своему месседжу модель приложила фото, на котором демонстративно вынесла в центр кадра средний палец правой руки.

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"Мало того , что вы идете в бан, мысленно вы идете сами знаете куда!" - подытожила звезда.

Пользователи соцсети поддержали знаменитость, выразив свою позицию в комментариях под постом.

"Так держать, Даша", "Даже посылает красиво", - посмеялись под снимком.

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