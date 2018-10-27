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Украинская секс-бомба предстала в образе мертвой монахини: фото

8.3тЧитать материал на украинском

Бывшая участница группы NIKITA, певица Даша Астафьева удивила мистической фотосессией, сделанной к Хэллоуину.

33-летняя артистка поделилась в Instagram фото, на которых она позирует в устрашающих образах.

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На одном из них Астафьева предстала в наряде мертвой монахини с кровью на лбу. Рядом с ней позирует Потап в образе пастора с порезами на щеке.

На другом снимке Астафьева со стразами на лице демонстрирует пышную грудь. А также в серебристом топе с пайетками облизывает "кровавые" пальцы.

На еще одном снимке певица позирует в окружении загримированных мужчин в клубах дыма.

Подписчиков звезды поразили фотографии. Они оставили множество восхищенных комментариев под кадрами.

Украинская секс-бомба предстала в образе мертвой монахини: фото
Украинская секс-бомба предстала в образе мертвой монахини: фото
Украинская секс-бомба предстала в образе мертвой монахини: фото
Украинская секс-бомба предстала в образе мертвой монахини: фото
Украинская секс-бомба предстала в образе мертвой монахини: фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Даша Астафьева восхитила поклонников пикантными фото, где акцентирует внимание на своей аппетитной фигуре.

Персоны
Даша АстафьеваАлексей Потапенко (Потап)
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