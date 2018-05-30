Украинская секс-бомба показала подтянутые формы

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева похвасталась подтянутой фигурой.

Снимок, на котором артистка демонстрирует подкачанный пресс и роскошную грудь, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Астафьева позирует в ярко-красном пиджаке на голое тело, который не скрывает достоинств ее фигуры.

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Подписчики Даши рассыпались в комплиментах по поводу ее фигуры и назвали саму артистку очень сексуальной.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно во время выступления Даша Астафьева случайно показала фанатам грудь.