Украинская секс-бомба показала огромную грудь: откровенные фото и видео

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Астафьева предстала перед публикой в ярко-красном откровенном боди – на кадрах звезда приседала, демонстрируя аппетитные формы.

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Также Даша опубликовала в "историях" своего аккаунта в Instagram и несколько других снимков, на которых она изображена также в весьма откровенном наряде рядом с коллегой по сцене, звездой КВН Евгением Никишиным.

Астафьева и Никишин Instagram @da_astafieva

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Новости В сети появилось фото полностью обнаженной Даши Астафьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша Астафьева ранее показала горячее фото, на котором позировала полностью обнаженной. Позже певица рассказала об интимных подробностях своей жизни.