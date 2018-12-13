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Украинская секс-бомба показала огромную грудь: откровенные фото и видео

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Астафьева предстала перед публикой в ярко-красном откровенном боди – на кадрах звезда приседала, демонстрируя аппетитные формы.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram @da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram @da_astafieva

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Также Даша опубликовала в "историях" своего аккаунта в Instagram и несколько других снимков, на которых она изображена также в весьма откровенном наряде рядом с коллегой по сцене, звездой КВН Евгением Никишиным.

Астафьева и Никишин

Астафьева и Никишин

Instagram @da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram @da_astafieva

Новости
В сети появилось фото полностью обнаженной Даши Астафьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша Астафьева ранее показала горячее фото, на котором позировала полностью обнаженной. Позже певица рассказала об интимных подробностях своей жизни.

Персона
Даша Астафьева
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